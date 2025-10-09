Consorzi Cobat Massaro Cobat TYRE | motore innovazione
Roma, 9 ott. (askanews) - "Abbiamo superato i target ministeriali e dimostrato che la filiera PFU può diventare un motore di innovazione e sostenibilità, anche grazie a nuove applicazioni industriali della gomma riciclata". Lo ha dichiarato Francesco Massaro, Direttore Generale di Cobat TYRE, in occasione della presentazione del bilancio di sostenibilità integrato dei Consorzi Cobat. Cobat TYRE ha raccolto 38.377 tonnellate di pneumatici fuori uso, corrispondente al 111,36% rispetto al target. La Lombardia si conferma la regione con il maggior volume (4.266,40 tonnellate), ma ottime performance sono arrivate anche dal Sud, a dimostrazione di una rete logistica solida e capillare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: consorzi - cobat
Consorzi Cobat, Priori: primo bilancio sostenibilità integrato
Economia circolare, ecco i bilanci di sostenibilità dei consorzi Cobat
ROMA (ITALPRESS) – Tre filiere integrate, una base sociale in crescita e un contributo concreto all’economia circolare. Questi i risultati presentati a Roma nell’evento a Palazzo Grazioli, organizzato con il supporto di Globe Italia.“I Consorzi Cobat sono un sist - facebook.com Vai su Facebook
Il #7ottobre si terrà a #Roma la presentazione ufficiale dei Bilanci di Sostenibilità 2024 di @cobat_consorzio organizzata in collaborazione con @ItaliaGlobe presso la Sala Stampa Estera di Palazzo Grazioli https://takethedate.it/Eventi/47622-tracciare-l-imp - X Vai su X
Consorzi Cobat, riciclate 154 mila tonnellate di prodotti a fine vita - 5 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Tre filiere integrate, una base sociale in crescita e un contributo concreto all’economia circolare. msn.com scrive
Economia circolare, ecco i bilanci di sostenibilità dei consorzi Cobat - I consorzi Cobat hanno presentato ieri a Roma, in collaborazione con Globe Itala, il loro rapporto sulla sostenibilità. Lo riporta formiche.net