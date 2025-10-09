Consiglio Nazionale dei Geologi il messinese Filippo Cappotto confermato vice presidente vicario

Ci sarà ancora un messinese nel Consiglio Nazionale dei Geologi. Sarà ancora Filippo Cappotto, originario di Ficarra, a ricoprire l'incarico di vice presidente per il quinquennio 2025-2030. Una soddisfazione per il geologo messinese, che rafforza ulteriormente la propria figura all'interno del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Professioni, eletto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030 - Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025- Riporta teleborsa.it

Geologi, Troncarelli eletto presidente: “Pianificazione territoriale, prevenzione e sviluppo sostenibile sono il nostro giuramento di Ippocrate” - Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025- Scrive msn.com