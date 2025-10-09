Consiglio Nazionale dei Geologi il messinese Filippo Cappotto confermato vice presidente vicario

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà ancora un messinese nel Consiglio Nazionale dei Geologi. Sarà ancora Filippo Cappotto, originario di Ficarra, a ricoprire l'incarico di vice presidente per il quinquennio 2025-2030. Una soddisfazione per il geologo messinese, che rafforza ulteriormente la propria figura all'interno del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - nazionale

Tributaristi, dal Consiglio nazionale la rotta verso il congresso 2026

“I Serpenti sono dappertutto”: emergenza nazionale, entrano nei giardini e in casa I Per salvarti devi seguire questo consiglio

Fausto Belliscioni nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale degli Attuari

consiglio nazionale geologi messineseProfessioni, eletto il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030 - Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025- Riporta teleborsa.it

consiglio nazionale geologi messineseGeologi, Troncarelli eletto presidente: “Pianificazione territoriale, prevenzione e sviluppo sostenibile sono il nostro giuramento di Ippocrate” - Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Nazionale Geologi Messinese