Consegnato a papa Leone XIV il sale di Cervia | si rinnova la tradizione secolare

Ravennatoday.it | 9 ott 2025

Il sale di Cervia è giunto a Roma ed è stato consegnato ufficialmente al pontefice ieri mattina in piazza San Pietro in occasione dell’udienza generale. Consegnata dai salinari al sindaco in occasione di “Sapore di Sale”, durante la rievocazione dell’antica Rimessa di settembre, la panira con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

