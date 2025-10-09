Consapevolezza e Sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari in Italia | Un’Urgenza Sociale

Donnemagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'attenzione particolare sui disturbi alimentari e l'urgenza di promuovere una maggiore consapevolezza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

consapevolezza e sensibilizzazione sui disturbi alimentari in italia un8217urgenza sociale

© Donnemagazine.it - Consapevolezza e Sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari in Italia: Un’Urgenza Sociale

In questa notizia si parla di: consapevolezza - sensibilizzazione

Salute, per il Mese della consapevolezza del dolore torna la campagna di sensibilizzazione

consapevolezza sensibilizzazione disturbi alimentariIl drago nel castello: il podcast che rompe il silenzio sui disturbi alimentari (e dà speranza) - Sei episodi, cinque storie vere e la guida scientifica del dottor Leonardo Mendolicchio per rompere il silenzio sui disturbi alimentari nel nuovo podcast di Fondazione PASS e Chora Media ... bolognatoday.it scrive

consapevolezza sensibilizzazione disturbi alimentariStandard Bodies, workshop di danza per la lotta ai disturbi alimentari - Dopo avere acceso i riflettori e aver dato voce a storie di invisibilità attraverso il format Standard Nights, l'associazione no profit attiva nella cultura inclusiva Lidia Dice... Come scrive mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Consapevolezza Sensibilizzazione Disturbi Alimentari