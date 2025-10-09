Congratulazioni al presidente Trump | le parole del presidente Fifa Gianni Infantino dopo l’accordo per Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Voglio fare le congratulazioni al presidente Donald Trump”. Gianni Infantino – presidente della Fifa – ha esordito così nel suo discorso durante l’assemblea Efc. Il riferimento è ovviamente all’intesa per il cessate il fuoco a Gaza, con Hamas che ha accettato l’accordo e la firma di stamattina, 9 ottobre, in Egitto. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace”, ha dichiarato Trump nella notte italiana. E ai tanti messaggi della politica si è unito anche Gianni Infantino, amico del tycoon a cui ha anche regalato il trofeo originale del Mondiale per Club: “Vorrei aprire una parentesi extra calcio, perché abbiamo seguito le notizie di questa notte del cessate il fuoco in Medio Oriente e voglio fare le congratulazioni al presidente Donald Trump e a tutti i Paesi che collaborano in questa vicenda”, ha affermato il presidente del massimo organismo calcistico mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

congratulazioni al presidente trump le parole del presidente fifa gianni infantino dopo l8217accordo per gaza

© Ilfattoquotidiano.it - “Congratulazioni al presidente Trump”: le parole del presidente Fifa Gianni Infantino dopo l’accordo per Gaza

In questa notizia si parla di: congratulazioni - presidente

Elezioni in Calabria, anche Marsilio esulta: "Congratulazioni al presidente Occhiuto per la sua riconferma"

congratulazioni presidente trump paroleTrump può vincere il premio Nobel per la Pace? La scelta è stata già fatta (e non cambia dopo l’accordo per Gaza) - Ma il Comitato per il Nobel si è espresso prima dell’accordo di pace tra Hamas e Israele: il 10 ottobre l’annuncio del vincitore ... Si legge su msn.com

24° Anniversario 11 settembre, Trump ricorda le ultime parole delle vittime dell'attentato - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante il suo intervento alla cerimonia per il 24° anniversario dell'attentato dell’11 settembre, condivide alcune delle ultime strazianti parole delle ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Congratulazioni Presidente Trump Parole