“Voglio fare le congratulazioni al presidente Donald Trump”. Gianni Infantino – presidente della Fifa – ha esordito così nel suo discorso durante l’assemblea Efc. Il riferimento è ovviamente all’intesa per il cessate il fuoco a Gaza, con Hamas che ha accettato l’accordo e la firma di stamattina, 9 ottobre, in Egitto. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace”, ha dichiarato Trump nella notte italiana. E ai tanti messaggi della politica si è unito anche Gianni Infantino, amico del tycoon a cui ha anche regalato il trofeo originale del Mondiale per Club: “Vorrei aprire una parentesi extra calcio, perché abbiamo seguito le notizie di questa notte del cessate il fuoco in Medio Oriente e voglio fare le congratulazioni al presidente Donald Trump e a tutti i Paesi che collaborano in questa vicenda”, ha affermato il presidente del massimo organismo calcistico mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Congratulazioni al presidente Trump”: le parole del presidente Fifa Gianni Infantino dopo l’accordo per Gaza