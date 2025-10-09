Confeuro | Stop al meat sounding e nuova direttiva Breakfast due passi avanti per trasparenza e tutela dei consumatori
Agroalimentare, Confeuro: “Bene “Breakfast” e lotta al meat sounding. Tutela consumatori” . Accogliamo con favore due importanti novità che vanno nella direzione della trasparenza e della corretta informazione per i cittadini – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo -. Da un lato, lo stop del Parlamento Europeo al “meat sounding”, che impedirà l’uso di denominazioni riconducibili alla carne per prodotti a base vegetale. Dall’altro, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che recepisce la direttiva europea “Breakfast”, volta a migliorare l’etichettatura e la tracciabilità di prodotti come miele, marmellate e succhi di frutta “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Ue, stop ai nomi “meat sounding”: addio a “burger” e “bistecche” vegetali - Il Parlamento europeo ha votato una proposta per vietare l'uso di parole che richiamano la carne per cibi plant based. Scrive iodonna.it