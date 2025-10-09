Conero Roller un trionfo mondiale | Viola Luciani domina in Spagna e conquista l’ultima tappa di Coppa del Mondo

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELFIDARDO - Un successo internazionale che proietta la Conero Roller e la sua atleta di punta, Viola Luciani, nell'olimpo del pattinaggio inline freestyle. Dalla Spagna, dove si è disputata una tappa cruciale della Coppa del Mondo, l'atleta fidardense torna con al collo due medaglie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conero - roller

MotoGp, la Ducati vince il Mondiale costruttori e segna un nuovo record - Dopo la Sprint di Barcellona, vinta dal solito Marc Marquez, è arrivata la certezza matematica dell'ennesimo trionfo ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conero Roller Trionfo Mondiale