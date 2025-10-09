Conero Roller un trionfo mondiale | Viola Luciani domina in Spagna e conquista l’ultima tappa di Coppa del Mondo
CASTELFIDARDO - Un successo internazionale che proietta la Conero Roller e la sua atleta di punta, Viola Luciani, nell'olimpo del pattinaggio inline freestyle. Dalla Spagna, dove si è disputata una tappa cruciale della Coppa del Mondo, l'atleta fidardense torna con al collo due medaglie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: conero - roller
Vieni a pattinare con noi, domenica 21 settembre nella pista di pattinaggio all'aperto di Campocavallo di Osimo. Giochi, musica e colori per una festa organizzata dalla Conero Roller con la federazione italiana in oltre 100 piazze in cui si celebrerà la cultur - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, la Ducati vince il Mondiale costruttori e segna un nuovo record - Dopo la Sprint di Barcellona, vinta dal solito Marc Marquez, è arrivata la certezza matematica dell'ennesimo trionfo ... Come scrive corrieredellosport.it