Concorso docenti PNRR3 ecco le principali novità Pillole di Question Time

Nel question time dell'8 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una tematica di rilievo riguardante il concorso PNRR 3, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la discussione si è concentrata sulle novità introdotte in questa tornata concorsuale e sugli aspetti che la differenziano dalle precedenti.