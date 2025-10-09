Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025 | requisiti di accesso prove avvio RISPOSTE AI QUESITI
Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70.000 assunzioni PNRR con il nuovo reclutamento e l'avvio del terzo ciclo percorsi abilitanti con conclusione prevista entro il 30 giugno per permettere l'inserimento nelle GPS. La docente Sonia Cannas ha risposto ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
