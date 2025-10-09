Concluso il training di UNIDO ITPO Italy in collaborazione con Zest Innovation per business manager dall' Iraq

Grazie al supporto tecnico di Zest Innovation, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 si è tenuto a Roma “Development of the Iraqi Innovation System”: il corso di formazione organizzato da UNIDO ITPO Italy – l'Ufficio Italiano per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale – a beneficio di una delegazione di business manager in rappresentanza della Federazione delle Industrie Irachene (IFI) e di altri stakeholder pubblici e privati del Paese. Questa attività è il risultato di una serie di iniziative realizzate da UNIDO ITPO Italy a beneficio dell'IFI nel quadro del progetto “Establishing a platform for innovative ideas and technologies for local industrial sectors in Iraq”, implementato da UNIDO ITPO Italy grazie al supporto finanziario del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 🔗 Leggi su Iltempo.it

