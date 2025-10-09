Concerto con Orietta Berti Rovazzi Giusy Ferreri e tanti altri | così Formì il secondo compleanno

Forlitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Mida, Federica Abbate, Cioffi. E' un cast d’eccezione quello con cui il distretto commerciale Formì Shopping & Food, si accinge a festeggiare il secondo compleanno. Domenica 26 ottobre, con inizio alle 18,30, gli artisti saliranno sul palco per un live. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

