Con Trump è tornata l' industria negli Stati Uniti

Quando era ancora in corsa per conquistare la Casa Bianca e nei suoi primi due mesi di mandato, la prima e più forte richiesta di Trump era quella di fermare il flusso di immigrati clandestini. Ma ora che il numero di arrivi mensili al confine con il Messico è sceso dai duecentomila e più degli anni di Biden a meno di diecimila, l'immigrazione clandestina non è più all'ordine del giorno, perché ciascuno degli immigrati ancora intercettati dalla Polizia di Frontiera (9.740 nell'agosto 2025) può essere interrogato e immediatamente rimpatriato in Messico, con pochissime eccezioni: quelle di chi ha valide richieste di asilo come i rifugiati tibetani, eccetera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

