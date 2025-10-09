Con le forbici taglia il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex compagna | arrestato

Lunedì mattina, 6 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Clusone hanno arrestato un 37enne di origini indiane, residente nella provincia di Vicenza ma domiciliato nella Bergamasca, per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico, continuava a perseguitare la ex compagna, una 45enne residente in provincia che aveva deciso di interrompere la relazione a causa dei comportamenti violenti e dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Le molestie erano ripetute, con minacce di morte e aggressioni fisiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Con le forbici taglia il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex compagna: arrestato

In questa notizia si parla di: forbici - taglia

