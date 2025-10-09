Con collo in pelo marrone over o nera avvitata? 3 modelli cool da rubare all' icona di stile che il 9 ottobre compie 29 anni

«G iacche di pelle? Mi sembra sempre di non averne mai abbastanza». Parola di Bella Hadid. L’It Girl, che oggi festeggia il suo compleanno, non ha mai nascosto la sua passione per questo capospalla, protagonista di molti degli outfit che l’hanno resa – dagli esordi sulle passerelle a oggi – una vera e propria icona di stile. Bella Hadid: il suo stile in 10 look X Leggi anche › Bella Hadid, «guerriera di Lyme», è in ospedale: le foto sui social preoccupano i fan A dieci anni di distanza dall’intervista del 2015 in cui confessava la sua ossessione per il chiodo, nulla è cambiato. Anzi: la supermodella, 29 anni il 9 ottobre, continua a indossare la giacca di pelle in tutte le versioni possibili, dal modello oversize maschile alla biker più classica, marrone, nera, persino patchwork. 🔗 Leggi su Iodonna.it

