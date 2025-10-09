Con AntìCatt la Regina mette in mostra i tesori del passato tra arte bellezza e storia

Cattolica si torna a passeggiare tra arte, bellezza e storia. Piazza Nettuno e via Bovio è pronta ad accogliere nella giornata di domenica 12 ottobre (dalle ore 7:30 alle 18:30) AntìCatt, la Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage. Per l'occasione, il centro cittadino si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: catt - regina

Venerdì 3 ottobre il Teatro della Regina di Cattolica chiude la biglietteria in solidarietà con Gaza. L’avvio della campagna abbonamenti è rinviato a sabato 4 ottobre con apertura dalle 10 alle 13 e in via eccezionale dalle 15.30 alle 18.30. - facebook.com Vai su Facebook

Con "AntìCatt", la Regina mette in mostra i "tesori" del passato tra arte, bellezza e storia - Piazza Nettuno e via Bovio è pronta ad accogliere nella giornata di domenica 12 ottobre (dalle ore 7:30 alle 18:30) AntìCatt, la Mostra ... Scrive riminitoday.it