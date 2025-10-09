Comunicato Stampa | Quinta commissione parere positivo su Rapporto Affari Europei 2024

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa quinta commissione parere positivo su rapporto affari europei 2024

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quinta commissione, parere positivo su Rapporto Affari Europei 2024

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Comunicato Stampa: Quinta commissione - Parere positivo sul bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto - LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ... Scrive iltempo.it

comunicato stampa quinta commissioneComunicato Stampa: CRV - Ok a provvedimenti su accreditamenti, terapie pediatriche e medicinali - Quinta commissione, ok a provvedimenti su accreditamenti, terapie pediatriche e stato d’attuazione dell’erogazione di medicinali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (Arv) Venezia 30 set. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Quinta Commissione