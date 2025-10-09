Comunicato Stampa | AL GRAN TOUR DELL' ELBA SVENTOLA LA BANDIERA A SCACCHI DI ASI CIRCUITO TRICOLORE 2025
Il giro d'Italia di ASI Circuito Tricolore arriva all'ultima tappa della sua quinta stagione. Con il Gran Tour dell'Elba, organizzato dal 10 al 12 ottobre sotto l'attenta regia del Club Balestrero Veicoli d'Epoca di Lucca, la serie promossa dall'Automotoclub Storico Italiano si chiude sulla piccola isola della Toscana, con decine di auto storiche a percorrerne le splendide strade. La prima giornata di venerdì 10 ottobre sarà completamente dedicata alla scoperta dell'Isola. Lasciate le auto a Portoferraio, gli equipaggi si imbarcheranno per una crociera che approderà in successione a Marciana Marina, Marina di Campo e Porto Azzurro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
