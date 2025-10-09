Firenze, 9 ottobre 2025 - All'interno dell' ex Manifattura Tabacchi a Firenze sono state oggi intitolate due strade a Marie Curie e ad Ernestina Paper. Alla prima, premio Nobel per la fisica e per la chimica, è stata intitolata la viabilità di nuova realizzazione con inizio da via Elsa Morante e termine nella strada di nuova denominazione via Paper. Alla seconda, medico, è stato intitolato un tratto di nuova realizzazione con inizio da via Curie e termine in via Giuseppe Tartini. "Dopo piazza delle Sigaraie, piazza Francesca Morvillo, via Elsa Morante, via Grazia Deledda e via Rita Levi Montalcini, due nuove strade all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi a donne che hanno fatto la Storia, conquistando un ruolo di primo piano nella scienza, Marie Curie ed Ernestina Paper - ha evidenziato la sindaca Sara Funaro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune Firenze intitola vie a Marie Curie e Ernestina Paper