comune crotone contratto decentrato integrativo firma anche la cgil

A seguito della riunione tenutasi nella giornata dell’8-10-2025 fra l’amministrazione e le rappresentanze dei lavoratori e del conseguente approfondimento in merito al tema dell’applicazione della nuova normativa sul tema dell’incremento del fondo accessorio per i dipendenti, il contratto decentrato integrativo del Comune di Crotone, pienamente confermato nella stesura di cui all’ipotesi già a suo tempo sottoscritta, dopo la sottoscrizione da parte della CISL, della UIL, del CSA CONFIAL e di parte della RSU di cui alla precedente seduta, è stato sottoscritto nella versione definitiva anche dalla FP CGIL, che aveva riservato la sottoscrizione a seguito di tale intervenuto chiarimento, e dagli ulteriori componenti della RSU presenti alla riunione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

