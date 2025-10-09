Comune cambio in Giunta Poccia al posto di Minucci
ORBETELLO Dopo l’annuncio di dimissioni, Luca Minucci passa ufficialmente il testimone a Ivan Poccia, già consigliere delegato, a cui il sindaco ieri mattina ha ufficialmente consegnato le deleghe come assessore ad ambiente, sport, demanio, diportismo, igiene ambientale, sicurezza e trasporti. "Un naturale avvicendamento interno a Fratelli d’Italia – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti - che conferma pienamente il sostegno alla nostra amministrazione comunale e il pieno mantenimento degli equilibri politici. La scelta di Minucci è stata condivisa per due semplici motivi: primo in quanto sta intraprendendo un percorso di grande crescita all’interno del suo partito, che lo ha visto diventare anche coordinatore provinciale e in secondo luogo perché, dopo le elezioni regionali, potrebbe andare a ricoprire il ruolo di consigliere in Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: comune - cambio
Cambio nome e genere per le persone transgender: il Comune di Torino introduce l'identità alias
San Leonardo, dopo il cambio di rotta le associazioni al Comune: "Avanti con la riqualificazione"
“Stop alle feste islamiche nelle scuole e in edifici pubblici”: cambio di passo in un comune spagnolo. Asse Ppe- Vox
Cambio apre le porte del suo secondo spazio per la Città. Un luogo fatto di fotografie del quotidiano, di momenti perfetti del comune e del familiare, di persone uguali alle altre che lavorano per una missione comune. Di tanti piccoli, brillanti, conseguenti attimi - facebook.com Vai su Facebook
Comune, cambio in Giunta. Poccia al posto di Minucci - Dopo l’annuncio di dimissioni, Luca Minucci passa ufficialmente il testimone a Ivan Poccia, già consigliere delegato, a cui il sindaco ieri mattina ha ufficialmente consegnato le deleghe come assessor ... Secondo msn.com