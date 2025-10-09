Comune cambio in Giunta Poccia al posto di Minucci

ORBETELLO Dopo l’annuncio di dimissioni, Luca Minucci passa ufficialmente il testimone a Ivan Poccia, già consigliere delegato, a cui il sindaco ieri mattina ha ufficialmente consegnato le deleghe come assessore ad ambiente, sport, demanio, diportismo, igiene ambientale, sicurezza e trasporti. "Un naturale avvicendamento interno a Fratelli d’Italia – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti - che conferma pienamente il sostegno alla nostra amministrazione comunale e il pieno mantenimento degli equilibri politici. La scelta di Minucci è stata condivisa per due semplici motivi: primo in quanto sta intraprendendo un percorso di grande crescita all’interno del suo partito, che lo ha visto diventare anche coordinatore provinciale e in secondo luogo perché, dopo le elezioni regionali, potrebbe andare a ricoprire il ruolo di consigliere in Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

