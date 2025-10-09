Compromettente per il padre di Andrea Sempio Garlasco | spunta la frase sospetta

Un piccolo foglietto scritto a mano torna a scuotere il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha riaperto l’attenzione su un pizzino ritrovato nella casa dei Sempio, datato 2017, che potrebbe offrire nuovi spunti sull’omicidio di Chiara Poggi. A rivelarne il contenuto integrale è stato il Tg1, che ha mostrato per la prima volta le frasi al centro dell’attenzione investigativa. Dietro quelle righe apparentemente disordinate, si cela un potenziale indizio in grado di riaccendere una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi vent’anni. Secondo quanto riportato da diverse testate, il foglietto contiene parole e riferimenti che hanno fatto sobbalzare gli inquirenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Compromettente per il padre di Andrea Sempio”. Garlasco: spunta la frase sospetta

Delitto di #Garlasco: L'ex procuratore aggiunto di #Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Il suo nome in un appunto del padre di Andrea Sempio, scritto nel 2017 e sequestrato quest’anno. “Un - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, il Tg1 rivela il contenuto del “pizzino” scritto dal padre di Sempio: “Sembra proprio mio figlio Andrea” - Un appunto sequestrato nella casa di Sempio scuote il caso Garlasco: "Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea" ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Delitto di Garlasco: in tv l’intercettazione chiave tra il padre e la madre di Sempio - Nel corso della trasmissione 'Quarta Repubblica' è stata trasmessa una intercettazione emblematica tra la madre e il padre di Andrea Sempio. Come scrive newsmondo.it