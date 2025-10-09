Comportamenti inaccettabili da parte di Arriva Italia | il 21 ottobre sciopero di 4 ore

“Un mese di agitazione sindacale non è servito a smuovere l’azienda verso un punto di mediazione, ha continuato anzi a rigettare ogni proposta che arrivava”. Così, i segretari di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL ed UGL Autoferrotranvieri annunciano lo sciopero di 4 ore (dalle 17 alle 21) che il prossimo 21 ottobre fermerà la circolazione dei pullman di Arriva Italia sul territorio bergamasco. Rimodulazione del principale contratto integrativo fermo da 8 anni, una maggior attenzione alla conciliazione vita-lavoro e un innalzamento della qualità del servizio sono i temi che i sindacati orobici hanno sollevato con la dirigenza di Arriva, senza ottenere una risposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

