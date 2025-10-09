Comportamenti inaccettabili da parte di Arriva Italia | il 21 ottobre sciopero di 4 ore
“Un mese di agitazione sindacale non è servito a smuovere l’azienda verso un punto di mediazione, ha continuato anzi a rigettare ogni proposta che arrivava”. Così, i segretari di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL ed UGL Autoferrotranvieri annunciano lo sciopero di 4 ore (dalle 17 alle 21) che il prossimo 21 ottobre fermerà la circolazione dei pullman di Arriva Italia sul territorio bergamasco. Rimodulazione del principale contratto integrativo fermo da 8 anni, una maggior attenzione alla conciliazione vita-lavoro e un innalzamento della qualità del servizio sono i temi che i sindacati orobici hanno sollevato con la dirigenza di Arriva, senza ottenere una risposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: comportamenti - inaccettabili
L’opposizione diserta il voto a Scafati, Santocchio (FdI) attacca: “Comportamenti inaccettabili”
Riprende l’agitazione sindacale in Arriva Italia: «Otto anni senza integrativo, comportamenti inaccettabili»
Contestazione e polemiche. Di Pietra: "Comportamenti inaccettabili all’Università"
Le dichiarazioni e i comportamenti provocatori di Francesca Albanese a #Genova sono inaccettabili. Invece di promuovere dialogo e pace, alimentano odio e divisione. ?La vera causa delle tragedie in Medio Oriente è il terrorismo di #Hamas, che usa il - facebook.com Vai su Facebook
CELSI, LAURIA, LIGORIO, MAIURI, MARRESE E MODARELLI (CONSIGLIERI COMUNALI MINORANZA COMUNE DI POLICORO): “BASTA CON COMPORTAMENTI INACCETTABILI, SERVE PRESA DI POSIZIONE CHIARA DA PARTE DELLA MAGGIORANZ - X Vai su X
Riprende l’agitazione sindacale in Arriva Italia: «Otto anni senza integrativo, comportamenti inaccettabili» - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri hanno annunciato la riapertura dello stato di ... Secondo ecodibergamo.it