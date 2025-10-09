Completate le autopsie su Elisa e Cosimo si attendono i funerali
Concesso il nulla osta per la restituzione delle salme. A Paupisi venerdì sarà lutto cittadino Nella giornata di ieri sono stati completati gli accertamenti medico-legali anche sul corpo di Cosimo Ocone, il quindicenne ucciso insieme alla madre Elisa Polcino dal . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
