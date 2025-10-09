Completate le autopsie su Elisa e Cosimo si attendono i funerali

Concesso il nulla osta per la restituzione delle salme. A Paupisi venerdì sarà lutto cittadino Nella giornata di ieri sono stati completati gli accertamenti medico-legali anche sul corpo di Cosimo Ocone, il quindicenne ucciso insieme alla madre Elisa Polcino dal . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Effettuata anche la seconda autopsia, Paupisi si prepara all’ultimo saluto per Elisa e Cosimo - Nuova tappa nello svolgimento delle indagini preliminari rispetto il duplice omicidio occorsi il 30 settembre a Paupisi. Segnala ilsannioquotidiano.it

Duplice omicidio a Paupisi, concluse le autopsie. I funerali di Elisa e Cosimo venerdì pomeriggio a Santa Maria del Bosco - Effettuata l’autopsia anche sul corpo di Cosimo Ocone, il quindicenne ucciso in casa a Paupisi dal padre Salvatore, l’autorità giudiziaria ha liberato le salme (anche quella della madre, ndr) autorizz ... Secondo ntr24.tv

