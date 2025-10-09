Competenze PA la chiave della vera semplificazione digitale

Sbircialanotizia.it | 9 ott 2025

Competenze, interoperabilità e servizi davvero accessibili: da qui passa la vera semplificazione. Nelle parole di Francesco Saverio Romano emerge un’urgenza che non è più rinviabile: formare la Pubblica Amministrazione per governare la trasformazione digitale, non subirla. E Palermo rilancia con “Camera del Futuro”, mettendo al centro imprese e cittadini. Un bivio per la PA: competenze . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

