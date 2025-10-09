compensi depistaggi e clausola del silenzio cosa succede sul set il diavolo veste prada 2

Milano è in fermento per le riprese del sequel de "Il Diavolo veste Prada ". Diciannove anni dopo l'uscita del primo film Meryl Streep e Anne Hathaway indossano nuovamente gli abiti firmati di Miranda Priestly e Andrea Sachs e il capoluogo lombardo è stato scelto come teatro per una serie di riprese speciali. Ma la curiosità dei fan è altissima per questo la produzione ha messo in atto un vero e proprio piano per evitare incursioni a sorpresa sui set dei paparazzi e per depistare letteralmente i curiosi. I casting e i divieti. Per le riprese italiane de " Il diavolo veste Prada 2 " sono state selezionate circa duemila comparse che, oltre a dover superare un casting di stile, hanno dovuto firmare un accordo di riservatezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

