Como un lago di soldi In due stagioni oltre 300 milioni dagli Hartono
I fratelli indonesiani proprietari del club non badano a spese. E il piano di investimenti a lungo termine prevede anche la ristrutturazione dello stadio Sinigaglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como
La missione di Patrizia Gobbi, l’angelo del Lario che ha perso suo figlio nel lago di Como: “Mai più morti annegati, servono bagnini e regole”
Sergio Corsano annegato nel lago di Como, il dolore della moglie: “È dura senza di lui”
VisitColico. . Dove il lago incontra le montagne, nascono emozioni senza tempo. Scopri la magia autentica dei borghi e dei paesaggi della Sponda Orientale del Lago di Como. Ti aspettiamo al TTG Travel Experience 2025 – Rimini, 8-10 ottobre. Stand Lago - facebook.com Vai su Facebook
Como, il ramo fragile del lago da Blevio a Bellagio: ogni pioggia fa danni ma si progettano hotel in pendenza e piste da sci - Viaggio lungo la sponda orientale del lario flagellata dal maltempo ma dove si moltiplicano i progetti edilizi: a Torno un hotel di lusso con scavi per i parcheggi, sul monte San Primo impianti per sc ... Riporta msn.com
Alluvioni sul Lago di Como, primi fondi: 1,9 milioni di euro per i due paesi più flagellati - A sostegno delle comunità colpite in maniera grave dalle recenti ondate di maltempo, l’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi ha predisposto un primo stanziamento di 1. Si legge su comozero.it