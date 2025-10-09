Como Fun 2025
Due giorni di fumetti, cosplay e videogiochi. Como Fun torna a Lariofiere per la sua settima edizione e promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di cultura pop del territorio lecchese e comasco. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 nei padiglioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Si spoglia davanti al tribunale di Como e urla: 48enne denunciata, via dall’Italia in 30 giorni
“Qualcuno ha dato buca, c’è ancora un posto libero”: 5 giorni sul Lago di Como ospiti di George Clooney a Villa Oleandra, l’iniziativa dell’attore per 16 selezionatissimi invitati
Si cerca la 17enne Hassan Magda, scomparsa da Como: nessuna notizia da 4 giorni
Il direttore sportivo del Como Ludi fa il punto sulle condizioni di Diao, sempre assente in questo inizio di campionato per infortunio ?“Abbiamo deciso per una terapia conservativa: tra dieci giorni o due settimane ne sapremo di più” - facebook.com Vai su Facebook
