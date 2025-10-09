Como aveva 50 chili di hashish nascosti nel doppiofondo dell’auto | arrestato alla dogana di Brogeda

Como, 9 ottobre 2025 – In auto aveva 50 chili di hashish, nascosti nel doppiofondo di un'auto, con cui è arrivato ieri alla dogana internazionale di Brogeda un cittadino ucraino di 42 anni proveniente dalla Germania. Droga che è stata individuata dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso, intervenuta per un controllo di routine con un cane antidroga. L'uomo è arrestato e condotto in carcere al Bassone, mentre la droga, suddivisa in panetti, è stata sequestrata e messa a disposizione del magistrato di turno della Procura, che procederà con tutte le analisi del caso. A segnalare la presenza della droga, è stato il fiuto di uno dei cani presenti quotidianamente in dogana: a quel punto i militari hanno fatto un veloce controllo dell'auto, ma senza trovare nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

