Como auto contro il muro all’alba in via per Cernobbio | caos traffico

Quicomo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Incidente allalba di oggi, 9 ottobre 2025, in via per Cernobbio a Como. Erano circa le 6 quando un’auto ha sbandato ed è finita contro un muro a bordo strada. Alla guida c’era una 35enne, rimasta ferita in modo non grave.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: como - auto

Como, cocaina nascosta sotto lo sterzo e dosi pronte in casa: spaccio a domicilio con auto a noleggio

Como, guida senza patente un'auto sprovvista di revisione: una ragazza denunciata

Incidente, in bilico con l’auto sul lago di Como: salvati a Dervio due anziani coniugi

como auto contro muroIncidente a Caiazzo, muore un 16enne: auto contro un muro - Caiazzo è un paese sgomento e senza parole per la morte improvvisa di Christian Femiano, di 16 anni, a causa di un gravissimo incidente d'auto avvenuto ieri notte lungo la ... Riporta ilmattino.it

como auto contro muroCaiazzo, auto contro muro: perde la vita il 16enne Christian Femiano - Una curva trasformata in tragedia ha spento la vita di Christian Femiano, 16 anni, lasciando senza fiato la comunità di Caiazzo, nell'Alto Casertano. Riporta pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Como Auto Contro Muro