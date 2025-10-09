Como auto contro il muro all’alba in via per Cernobbio | caos traffico

Incidente all’alba di oggi, 9 ottobre 2025, in via per Cernobbio a Como. Erano circa le 6 quando un’auto ha sbandato ed è finita contro un muro a bordo strada. Alla guida c’era una 35enne, rimasta ferita in modo non grave.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it