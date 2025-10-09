Como auto contro il muro all’alba in via per Cernobbio | caos traffico
Incidente all’alba di oggi, 9 ottobre 2025, in via per Cernobbio a Como. Erano circa le 6 quando un’auto ha sbandato ed è finita contro un muro a bordo strada. Alla guida c’era una 35enne, rimasta ferita in modo non grave.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - auto
Como, cocaina nascosta sotto lo sterzo e dosi pronte in casa: spaccio a domicilio con auto a noleggio
Como, guida senza patente un'auto sprovvista di revisione: una ragazza denunciata
Incidente, in bilico con l’auto sul lago di Como: salvati a Dervio due anziani coniugi
Como, tentano di rubare sulle auto al centro sportivo di Ponte Chiasso, la Polizia di Stato denuncia due stranieri. Leggi: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/295768e4ccdf05859135861438 - facebook.com Vai su Facebook
? Como, ruba dalle auto in sosta e molesta una ragazza di 17 anni: arrestato 25enne http://dlvr.it/TNPfF5 #Como #Giustizia #SicurezzaPubblica #Maltrattamenti #Violenza - X Vai su X
Incidente a Caiazzo, muore un 16enne: auto contro un muro - Caiazzo è un paese sgomento e senza parole per la morte improvvisa di Christian Femiano, di 16 anni, a causa di un gravissimo incidente d'auto avvenuto ieri notte lungo la ... Riporta ilmattino.it
Caiazzo, auto contro muro: perde la vita il 16enne Christian Femiano - Una curva trasformata in tragedia ha spento la vita di Christian Femiano, 16 anni, lasciando senza fiato la comunità di Caiazzo, nell'Alto Casertano. Riporta pupia.tv