Commissione regionale Antimafia il 16 ottobre a Palermo per incontrare i vertici istituzionali della provincia
La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, sarà alla prefettura di Palermo, giovedì 16 ottobre, per concludere il suo lavoro di mappatura sullo stato di cosa nostra in Sicilia.Alle 12 l'inizio dei lavori con il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, con il questore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Commissione Antimafia Sicilia il 2 ottobre ad Agrigento - L'iniziativa rientra nel lavoro di mappatura che la commissione sta facendo sullo stato della criminalita' organizzata nelle varie province siciliane ... Lo riporta grandangoloagrigento.it
Criminalità organizzata, la commissione regionale Antimafia domani ad Agrigento - La commissione presieduta da Antonello Cracolici incontrerà il prefetto di Agrigento, i procuratori di Agrigento, Sciacca e Palermo e sindaci della provincia ... Riporta grandangoloagrigento.it