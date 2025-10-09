Commissione regionale Antimafia il 16 ottobre a Palermo per incontrare i vertici istituzionali della provincia

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, sarà alla prefettura di Palermo, giovedì 16 ottobre, per concludere il suo lavoro di mappatura sullo stato di cosa nostra in Sicilia.Alle 12 l'inizio dei lavori con il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, con il questore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: commissione - regionale

Pari opportunità, la Commissione regionale al lavoro per il "sociologo di comunità": la proposta coinvolge anche l’università di Chieti

Autismo, le associazioni abruzzesi chiedono più servizi e un’audizione in Commissione regionale

Scuola primaria, in Emilia Romagna commissione regionale approva risoluzione bipartisan: “Più investimenti per garantire tempo pieno a tutte le famiglie che lo richiedono”

commissione regionale antimafia 16Commissione Antimafia Sicilia il 2 ottobre ad Agrigento - L'iniziativa rientra nel lavoro di mappatura che la commissione sta facendo sullo stato della criminalita' organizzata nelle varie province siciliane ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

Criminalità organizzata, la commissione regionale Antimafia domani ad Agrigento - La commissione presieduta da Antonello Cracolici incontrerà il prefetto di Agrigento, i procuratori di Agrigento, Sciacca e Palermo e sindaci della provincia ... Riporta grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione Regionale Antimafia 16