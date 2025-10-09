Comitato Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori uniti per promuovere l’educazione finanziaria

Saper gestire in modo consapevole le risorse finanziarie, sia personali che aziendali, rappresenta, soprattutto in un contesto economico complesso come quello attuale, una competenza fondamentale. Con questo obiettivo, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo e il Gruppo Giovani Imprenditori hanno promosso l’incontro “Educazione finanziaria – un corretto approccio alla finanza”. Un’occasione formativa pensata per i giovani imprenditori e per i figli di imprenditori, con l’obiettivo di fornire non solo conoscenze teoriche, ma strumenti concreti e subito spendibili. L’incontro, tenutosi nella mattina di mercoledì 8 ottobre nella sede di Confindustria Bergamo, è stato caratterizzato da un approccio pratico, per supportare i giovani imprenditori nelle scelte quotidiane e nella definizione di programmi a medio-lungo termine, ponendo anche le basi per il consolidamento delle competenze necessarie per guidare con successo il proprio business. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

