Come vestirsi in ufficio? L’abito lungo non è più un azzardo ma una mossa di stile Ecco cinque outfit a cui ispirarsi

L ’abito si fa strada in ufficio con una nuova eleganza pratica, capace di accompagnare ogni momento della giornata. Ecco cinque outfit di tendenza da copiare per andare a lavoro con stile. Verde petrolio Il verde petrolio si veste di rigore con un abito dal taglio architettonico, reso più deciso dalla cintura sottile e dagli accessori scuri. Leggi anche › In ufficio con l’abito: come trasformare il dress code in un esercizio di eleganza quotidiana Stampa animalier La stampa animalier esce dal contesto serale e conquista l’ufficio: basta un blazer nero maschile e un paio di stivaletti strong per rinnovarlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come vestirsi in ufficio? L’abito lungo non è più un azzardo, ma una mossa di stile. Ecco cinque outfit a cui ispirarsi

