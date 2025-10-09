Come vedono i gatti al buio | cosa sono i bastoncelli e a cosa servono

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gatti vedono bene al buio grazie ai bastoncelli, fotorecettori molto sensibili alla luce, e al tapetum lucidum che la riflette amplificandola. Le pupille si dilatano per catturare più luce, ma nel buio assoluto neanche loro riescono a vedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vedono - gatti

vedono gatti buio cosaCome vedono i gatti al buio: cosa sono i “bastoncelli” e a cosa servono - I gatti vedono bene al buio grazie ai bastoncelli, fotorecettori molto sensibili alla luce, e al tapetum lucidum che la riflette amplificandola ... Secondo fanpage.it

vedono gatti buio cosaCosa significa quando il gatto ti fissa mentre dormi: perché lo fa e cosa vuole comunicare - Uno sguardo fisso e diretto può esprimere anche una richiesta di attenzione innescata dalla noia provata durante il giorno a causa di una vita poco attiva e stimolante. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vedono Gatti Buio Cosa