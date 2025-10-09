Come vedere la replica di X Factor 2025

Tutto.tv | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua  diciannovesima edizione  di X Factor Italia in onda su  Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di  Giorgia  alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece  Manuel Agnelli,  Jake La Furia,  Achille Lauro  e  Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle  in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

come vedere la replica di x factor 2025

© Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

In questa notizia si parla di: vedere - replica

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

vedere replica x factorX Factor: come partecipare tra il pubblico e dove si registra il talent - Scopriamo tutte le modalità e dove bisogna recarsi per registrare le puntate. Scrive donnaglamour.it

vedere replica x factorX Factor 2025-2026 prende il via su Tv8: quando inizia, giudici, conduttore e novità - X Factor 2025 2026 prende il via su Tv8: quando inizia, giudici, conduttore e novità dello show musicale che vede sfidarsi 12 talenti. Come scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Replica X Factor