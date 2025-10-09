Come una bomba Boato nel centro città schianto devastante | una vittima
Un tragico incidente stradale è costato la vita, all’ora di pranzo di oggi giovedì 9 ottobre 2025, a un uomo di 83 anni. L’anziano si trovava al volante della sua automobile e stava percorrendo una strada di periferia quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto, dopo una brusca sbandata, si è schiantata contro un muretto, distruggendo la parte anteriore e rimanendo accartocciata contro la recinzione di una palazzina. >> “Prepara la valigia”. Grande Fratello, doccia gelata per il concorrente: era entrato per vincere L’impatto è stato devastante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: bomba - boato
“Un boato, come una bomba”. Tragedia alla vigilia di Ferragosto, schianto devastante: morto sul colpo
Boato nella notte, esplode bomba davanti a un bar: la situazione
Boato nella notte, esplode bomba davanti a un bar: la situazione
Gennaro Musella, l’ingegnere che cadde sotto una bomba per la verità: Era il 3 maggio 1982 quando Reggio Calabria fu scossa da un boato che rasentava la dimensione di una esplosione militare. In pieno centro, lungo via Apollo, la Mercedes guidata da Ge - facebook.com Vai su Facebook
In chiesa con il boato delle bombe, l'angoscia a Gaza. I post del parroco Romanelli: 'Imploriamo la pace' #ANSA - X Vai su X
Centro storico di Napoli, notte di paura bomba carta e un accoltellato - Un ragazzo ferito a coltellate e una misteriosa esplosione in pieno centro storico. Lo riporta ilmattino.it
Esplosione nel centro di Napoli: bomba nel terrazzino di un basso nella notte - Una bomba carta è stata lanciata nella notte nel terrazzino di un basso in zona Avvocata, nel centro di Napoli; indaga la Polizia di Stato, l'ordigno ... Come scrive fanpage.it