Come una bomba Boato nel centro città schianto devastante | una vittima

Un tragico incidente stradale è costato la vita, all'ora di pranzo di oggi giovedì 9 ottobre 2025, a un uomo di 83 anni. L'anziano si trovava al volante della sua automobile e stava percorrendo una strada di periferia quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L'auto, dopo una brusca sbandata, si è schiantata contro un muretto, distruggendo la parte anteriore e rimanendo accartocciata contro la recinzione di una palazzina. L'impatto è stato devastante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it