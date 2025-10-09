Come stanno e dove sono gli attivisti della seconda Flotilla?

Roma, 9 ottobre 2025 – Come stanno e dove sono i membri dell'equipaggio della Freedom Flotilla Coalition e della Thousand Madleens? Gli avvocati di Adalah, l'organizzazione legale attiva nei territori palestinesi occupati, fanno sapere che si trovano attualmente nel carcere di Ketziot, nel deserto del Naqab (Negev). I legali, che hanno seguito le prime fasi del trasferimento dal porto di Ashdod, hanno riferito che non hanno potuto portare con loro telefoni cellulari all'interno del porto e non gli è stato consentito di incontrare tutti i 145 volontari a bordo delle imbarcazioni, tra cui nove italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

