Come sta oggi Michael J Fox? Il racconto della sua battaglia contro il Parkinson
Edmonton, 9 ottobre 2025 – A quasi 35 anni dalla diagnosi di Parkinson, Michael J. Fox continua a raccontare con lucidità e coraggio la sua battaglia, o meglio il suo percorso di vita con la malattia. L’attore, amatissimo protagonista della saga di ‘ Ritorno al futuro ’, ha condiviso con People un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute e sul modo in cui affronta le difficoltà quotidiane legate a questa terribile patologia neurodegenerativa. Ecco cosa ha detto. Michael J. Fox: “Ogni giorno affronto nuove sfide fisiche”. “Mi sveglio e capisco subito che tipo di giornata sarà, poi cerco di adattarmi”, ha spiegato Fox, oggi 64enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
