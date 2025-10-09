Come si è arrivati all' accordo con Hamas
Gaza, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto: «Non torneranno finché non ci sarà un accordo». Trump: «Reale possibilità di farcela»
Come si è arrivati all'accordo di pace a Gaza tra Israele e Hamas e cosa succede ora Israele e Hamas hanno firmato l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per attuare la prima fase del piano di pace. Lo ha annunciato Donald Trump
Regionali in Veneto, così si è arrivati all'accordo tra Lega e FdI sul candidato: gli assessorati spacchettati e i nomi scelti dal presidente
Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre.