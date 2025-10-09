Come saremo nel 2050 Meno migranti più anziani Addio a 13mila residenti

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 13mila residenti persi per la strada in un quarto di secolo. Ma anche meno flussi migratori in ingresso e, in totale, un fiorentino su tre con 65 o più anni. È questa la pelle che Firenze si ritroverà nel 2050: qualche ruga e capelli più grigi, nonostante un tasso di natalità in aumento (leggero) rispetto a oggi. Per capire che volto avrà la nostra città fra 25 anni l’ufficio di Statistica di Palazzo Vecchio ha interrogato la banca dati Istat con la quale ha realizzato previsioni demografiche sia su base di Metrocittà che comunale. L’obiettivo: pianificare i servizi sanitari, scolastici e capire quali sfide ci attendono sui fronti di fecondità, sopravvivenza e migrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

come saremo nel 2050 meno migranti pi249 anziani addio a 13mila residenti

© Lanazione.it - Come saremo nel 2050. Meno migranti, più anziani. Addio a 13mila residenti

In questa notizia si parla di: saremo - meno

Tocca rassegnarsi: saremo sempre meno liberi di esprimerci

L'Italia che si spopola: nel 2050 saremo quattro milioni in meno (e sempre più anziani)

Come saremo nel 2050. Meno migranti, più anziani. Addio a 13mila residenti - Natalità in crescita, ma non abbastanza da vincere il tasso di mortalità. Si legge su lanazione.it

saremo 2050 meno migrantiIl demografo: entro il 2050 saremo 100-150 mila in meno - Giovanni Carrosio (UniTs): "La contrazione dei nostri sistemi organizzativi e sociali? Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Saremo 2050 Meno Migranti