Più di 13mila residenti persi per la strada in un quarto di secolo. Ma anche meno flussi migratori in ingresso e, in totale, un fiorentino su tre con 65 o più anni. È questa la pelle che Firenze si ritroverà nel 2050: qualche ruga e capelli più grigi, nonostante un tasso di natalità in aumento (leggero) rispetto a oggi. Per capire che volto avrà la nostra città fra 25 anni l’ufficio di Statistica di Palazzo Vecchio ha interrogato la banca dati Istat con la quale ha realizzato previsioni demografiche sia su base di Metrocittà che comunale. L’obiettivo: pianificare i servizi sanitari, scolastici e capire quali sfide ci attendono sui fronti di fecondità, sopravvivenza e migrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come saremo nel 2050. Meno migranti, più anziani. Addio a 13mila residenti