Come riparare i tasti della Tastiera del computer

Nonostante i progressi nel campo dell'informatica abbiano portato alla produzione di dispositivi touchscreen senza tasti fisici, per i PC tradizionali la tastiera resta ancora una componente fondamentale per lavorare, ancora impossibile da sostituire in modo efficiente con nuove tecnologie. Non c'è quindi peggio problema su un PC di quello di una tastiera che non funziona, che ha tasti non funzionanti oppure che non viene riconosciuta dal PC. Su un PC desktop la tastiera si può cambiare con una qualsiasi, mentre questo non è possibile sui portatili, dove la tastiera è esclusiva per quel computer e, spesso, anche impossibile da scollegare dalla base. 🔗 Leggi su Navigaweb.net