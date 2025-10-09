Come riparare i tasti della Tastiera del computer
Nonostante i progressi nel campo dell'informatica abbiano portato alla produzione di dispositivi touchscreen senza tasti fisici, per i PC tradizionali la tastiera resta ancora una componente fondamentale per lavorare, ancora impossibile da sostituire in modo efficiente con nuove tecnologie. Non c'è quindi peggio problema su un PC di quello di una tastiera che non funziona, che ha tasti non funzionanti oppure che non viene riconosciuta dal PC. Su un PC desktop la tastiera si può cambiare con una qualsiasi, mentre questo non è possibile sui portatili, dove la tastiera è esclusiva per quel computer e, spesso, anche impossibile da scollegare dalla base. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
In questa notizia si parla di: riparare - tasti
La tastiera del MacBook e MacBook Pro 2015-2017 non funziona? Come farla riparare in garanzia - Se la tastiera del vostro MacBook Pro o del vostro MacBook non funziona, potreste avere diritto ad una riparazione in garanzia anche se la garanzia è scaduta. Riporta macitynet.it
Tastiera con tasti a corsa breve - da tempo sto cercando una tastiera con i tasti a corsa breve simile a quelle dei portatili. Come scrive hwupgrade.it