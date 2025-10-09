Di solito i gruppi di supporto ai concerti tengono compagnia al pubblico mentre è intento a trovare il loro posto o a prendere da bere al bar, ma Richard Ashcroft, assoldato come supporter durante la reunion degli Oasis per tutti i 19 concerti britannici e irlandesi, è stato tutt'altro. L'ex frontman dei Verve ha suonato davanti a un pubblico quasi al completo, cantando al massimo volume e dando il massimo dall'inizio alla fine. E a ragione, visto che la maggior parte dei brani che ha suonato proveniva da Urban Hymns, album Britpop dei Verve del 1997 di straordinario successo, un disco che può competere con qualsiasi uscita degli Oasis. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Richard Ashcroft, al grido di “Non suonerò gratis”, ha quasi rubato la scena agli Oasis durante il loro tour