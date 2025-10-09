Come Richard Ashcroft al grido di Non suonerò gratis ha quasi rubato la scena agli Oasis durante il loro tour
Di solito i gruppi di supporto ai concerti tengono compagnia al pubblico mentre è intento a trovare il loro posto o a prendere da bere al bar, ma Richard Ashcroft, assoldato come supporter durante la reunion degli Oasis per tutti i 19 concerti britannici e irlandesi, è stato tutt'altro. L'ex frontman dei Verve ha suonato davanti a un pubblico quasi al completo, cantando al massimo volume e dando il massimo dall'inizio alla fine. E a ragione, visto che la maggior parte dei brani che ha suonato proveniva da Urban Hymns, album Britpop dei Verve del 1997 di straordinario successo, un disco che può competere con qualsiasi uscita degli Oasis. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: richard - ashcroft
Richard Ashcroft, sull’onda del tour con gli Oasis esce il singolo ‘Lovin’ You’
Richard Ashcroft parla del rapporto con gli Oasis e del tour: «È bello che la proposta sia arrivata direttamente dai ragazzi»
Richard Ashcroft è in collegamento con Fabrizio Lavoro alias Nikki e Federico Russo su Radio Deejay (in TV al canale 69). Caricheremo il video dell'intervista. - facebook.com Vai su Facebook
l’11 Settembre 1971 nasce Richard Paul Ashcroft, membro fondatore, cantautore e frontman dei Verve. Ashcroft parallelamente e successivamente ai Verve ha anche pubblicato sette album come solista oltre a diversi singoli. #RichardAshcroft #pillolerock - X Vai su X