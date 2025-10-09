Come realtà virtuale e aumentata cambiano formazione e salute la lezione di Pittaro

Udinetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oltre il reale: come realtà virtuale ed aumentata cambiano formazione e salute” è il titolo della lezione magistrale gratuita organizzata da “Fvg Comunità digitale”, il progetto che ha lo scopo di portare il digitale nella vita del cittadino comune in modo facile e ben assistito, senza lasciare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: realt - virtuale

Udine, “Oltre il reale": incontro gratuito su come realtà virtuale e aumentata cambiano formazione e salute - Sabato 11 ottobre in Sala Ajace a Udine la lezione gratuita del professor Chittaro su realtà virtuale e aumentata per “FVG Comunità Digitale”. Scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Realt224 Virtuale Aumentata Cambiano