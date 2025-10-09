come organizzare al meglio la giornata con chatgpt pulse

C’era una volta l’ agenda. Quella di carta, su cui segnavamo tutti i nostri appuntamenti, e magari ci mettevamo dentro foto, post it e qualche frase motivazionale. Poi sono arrivate le agende elettroniche, non per tutti ma ora praticamente sì, perché lo smartphone ha anche questa funzione. Ma ora c’è una rivoluzione molto più interessante: ChatGpt Pulse. Può l’ intelligenza artificiale generativa aiutarci a gestire impegni e interessi delle nostre giornate? Che cos’è ChatGpt Pulse. Si tratta di un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa. Come si legge sul sito di OpenAi, l’azienda che ha creato e lanciato ChatGpt, l’app base è nata come “strumento a cui rivolgersi per fare domande”. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

