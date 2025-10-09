Come organizzare al meglio la giornata con ChatGPT Pulse
C’era una volta l’ agenda. Quella di carta, su cui segnavamo tutti i nostri appuntamenti, e magari ci mettevamo dentro foto, post it e qualche frase motivazionale. Poi sono arrivate le agende elettroniche, non per tutti ma ora praticamente sì, perché lo smartphone ha anche questa funzione. Ma ora c’è una rivoluzione molto più interessante: ChatGpt Pulse. Può l’ intelligenza artificiale generativa aiutarci a gestire impegni e interessi delle nostre giornate? Che cos’è ChatGpt Pulse. Si tratta di un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa. Come si legge sul sito di OpenAi, l’azienda che ha creato e lanciato ChatGpt, l’app base è nata come “strumento a cui rivolgersi per fare domande”. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
In questa notizia si parla di: organizzare - meglio
Il nuovo smatphone Google, grazie all'Intelligenza Artificiale, ci aiuta anche a tenere un diario, organizzare meglio i nostri screenshot e fare foot più belle o addirittura fantastiche
Android 16 QPR1 nasconde un trucco per organizzare meglio le impostazioni rapide
Come organizzare al meglio l’ufficio moderno
Desk organizer super compatto e capiente! Perfetto per organizzare al meglio la tua scrivania! #deskorganizer #cartoleria #cancelleria #stationery #desksetup - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo «ChatGPT Pulse» aiuta a organizzare più facilmente la giornata - Si chiama «ChatGPT Pulse»: ricorda i compleanni e gli impegni, dando le priorità e consigliando l'organizzazione dell'agenda ... vanityfair.it scrive
OpenAI vuole che le persone inizino la giornata con un riepilogo personalizzato creato da ChatGPT - Si chiama Pulse ed è una nuova funzionalità per ora riservata agli utenti Pro su mobile: un digest qu ... Da infodata.ilsole24ore.com