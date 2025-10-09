Come organizzare al meglio la giornata con ChatGPT Pulse

Robadadonne.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era una volta l’ agenda. Quella di carta, su cui segnavamo tutti i nostri appuntamenti, e magari ci mettevamo dentro foto, post it e qualche frase motivazionale. Poi sono arrivate le agende elettroniche, non per tutti ma ora praticamente sì, perché lo smartphone ha anche questa funzione. Ma ora c’è una rivoluzione molto più interessante: ChatGpt Pulse. Può l’ intelligenza artificiale generativa aiutarci a gestire impegni e interessi delle nostre giornate? Che cos’è ChatGpt Pulse. Si tratta di un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa. Come si legge sul sito di OpenAi, l’azienda che ha creato e lanciato ChatGpt, l’app base è nata come “strumento a cui rivolgersi per fare domande”. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

come organizzare al meglio la giornata con chatgpt pulse

© Robadadonne.it - Come organizzare al meglio la giornata con ChatGPT Pulse

In questa notizia si parla di: organizzare - meglio

Il nuovo smatphone Google, grazie all'Intelligenza Artificiale, ci aiuta anche a tenere un diario, organizzare meglio i nostri screenshot e fare foot più belle o addirittura fantastiche

Android 16 QPR1 nasconde un trucco per organizzare meglio le impostazioni rapide

Come organizzare al meglio l’ufficio moderno

organizzare meglio giornata chatgptIl nuovo «ChatGPT Pulse» aiuta a organizzare più facilmente la giornata - Si chiama «ChatGPT Pulse»: ricorda i compleanni e gli impegni, dando le priorità e consigliando l'organizzazione dell'agenda ... vanityfair.it scrive

organizzare meglio giornata chatgptOpenAI vuole che le persone inizino la giornata con un riepilogo personalizzato creato da ChatGPT - Si chiama Pulse ed è una nuova funzionalità per ora riservata agli utenti Pro su mobile: un digest qu ... Da infodata.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Organizzare Meglio Giornata Chatgpt