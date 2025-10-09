Come l’innovazione aiuta il turismo campano a coniugare tradizione e modernità

La Campania è una regione ricca di tradizione, cultura e storia, che si può vedere ovunque, dai paesaggi, alle città, alla gastronomia e al calore della gente. Si tratta anche di una regione che vive di turismo, dato che ogni anno accoglie milioni di persone provenienti non solo dall’Italia, ma anche da tutto il mondo. Tuttavia, stando ai dati sul turismo campano, il 2025 ha visto una contrazione del 20% rispetto all’anno precedente (2024) in termini di visite, portando quindi ha una stagione fatta di alti e bassi. In un contesto di questo tipo, bisogna tutelare al massimo quello che rimane, in modo da valorizzarlo, ma anche da mettersi al sicuro in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it