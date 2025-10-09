Come l’hanno incastrata Neonati soffocati e chiusi nell’armadio il passo farlo della madre prima dell’arresto

È una storia agghiacciante quella che emerge da Reggio Calabria, un caso che ha sconvolto la comunità di Pellaro e che, a distanza di oltre un anno dai fatti, trova oggi un punto di svolta giudiziaria. Al centro c’è una giovane donna di 25 anni, arrestata nella mattina di giovedì 9 ottobre con l’accusa di aver dato alla luce e poi soffocato i suoi due neonati. L’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip su richiesta della Procura, è il risultato di un’inchiesta durata più di dodici mesi, un’indagine paziente e complessa che ha ricomposto, tassello dopo tassello, un mosaico di dettagli, chat e immagini di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it