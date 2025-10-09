Come il famoso papà Lutto e choc nello sport | il figlio del campione morto a 17 anni

Caffeinamagazine.it | 9 ott 2025

Una notizia terribile ha gettato nello sconforto il mondo della boxe e riaperto ferite mai del tutto rimarginate nella famiglia, già segnata da drammi e misteri. Il figlio del campipne è stato trovato morto a soli 17 anni. Un destino che sembra ripetersi tragicamente, come un’ombra che non ha mai abbandonato questa famiglia simbolo di coraggio e talento. Secondo le prime informazioni trapelate dalle autorità locali, il giovane sarebbe stato trovato senza vita all’interno di un appartamento, e l’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio per impiccagione. Le indagini restano comunque aperte, con la polizia messicana che non esclude alcuna pista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

