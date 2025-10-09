Roma, 9 ottobre 2025 – L’agenzia indonesiana per l’energia nucleare è alle prese con delle operazioni d’emergenza per decontaminare l’area industriale di Cikande, a circa 60 chilometri dalla capitale Giacarta, dove sono state rilevate tracce di Cesio-137, isotopo radioattivo noto per essere un sottoprodotto della fissione. L’allerta è partita però dagli Stati Uniti, dove la Food and Drug Administration aveva rilevato tracce dello stesso isotopo in alcuni gamberetti surgelati presenti sugli scaffali di svariati supermercati di almeno 13 Stati Usa. I gamberetti contaminati. La catena di eventi è iniziata durante l’estate, quando l’agenzia per alimenti e prodotti farmaceutici statunitense ha trovato i prodotti contaminati con Cesio-137 in una spedizione proveniente da una compagnia indonesiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come i gamberetti radioattivi sono finiti sulle tavole degli americani