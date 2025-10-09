Come Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita di Priscilla Rapisarda

Un annuncio dolce, senza clamore: «La nostra bambina è qui. e come ve lo spiego?» Con queste parole, Giulia De Lellis ha annunciato la nascita di Priscilla, la sua prima figlia, avuta con il compagno Tony Effe, rapper e membro della Dark Polo Gang. L’influencer romana ha scelto un post essenziale e pieno di tenerezza: una foto che ritrae Tony Effe ( all’anagrafe Nicolò Rapisarda ) con la piccola sul petto, avvolta da una copertina. Niente effetti speciali, nessuna regia: solo un’immagine intima, capace di raccontare più di mille parole. Tony Effe e il reportage del parto (visto da lui). Se Giulia ha preferito la delicatezza, Tony Effe ha deciso di condividere il momento con un racconto visivo più completo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Come Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita di Priscilla Rapisarda

