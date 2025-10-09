Come gira Battlefield 6 su PS5? Digital Foundry pubblica l’analisi completa

Come gira Battlefield 6 su PS5? Come si comporta il nuovo capitolo della serie di EA su PlayStation 5? A rispondere è Digital Foundry, che ha pubblicato la sua consueta analisi tecnica del nuovo sparatutto targato DICE ed Electronic Arts. Secondo Oliver Mackenzie, autore dell’approfondimento, il titolo rappresenta “uno sforzo tecnico solido su PS5”, con una resa grafica notevole e prestazioni di alto livello, anche se senza spingersi verso l’uso del ray tracing. Secondo la redazione inglese, il motore grafico Frostbite torna in grande forma, restituendo sequenze ricche di esplosioni, effetti particellari e detriti dinamici, mentre il sistema di distruzione ambientale conferma il marchio di fabbrica della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Come gira Battlefield 6 su PS5? Digital Foundry pubblica l’analisi completa

