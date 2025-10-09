Come evitare il sovraindebitamento a Perugia il corso
Verso una nuova partenza: gestire le proprie risorse finanziarie in modo efficace. Questo l'obiettivo del corso di educazione finanziaria e di bilancio familiare promosso nell'ambito del progetto Spes (Support for Preventing Exclusion from Social life caused by over-indebtedness) organizzato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Educazione finanziaria per evitare il sovraindebitamento
